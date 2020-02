La nuova versione de l’Eredità non piace al pubblico. Gli autori e il conduttore Flavio Insinna attaccati dal mondo del web

L’Eredità è tornata in diretta su Rai Uno con un format tutto nuovo. Le novità non sono piaciute però al pubblico che ha già dovuto subire il cambio in conduzione dovuta alla scomparsa del grande Fabrizio Frizzi, al quale milioni di fan erano affezionati. Al pubblico che si riunisce davanti allo schermo per rispondere a domande e giochi di logica, si sta affiancando anche quello più polemico nei riguardi delle meccaniche di gioco, delle scelte apparentemente faziose degli autori nella distribuzione delle domande. Gli ascolti premiano, ma il web insorge al punto che avrebbero definito una vera porcata la nuova edizione. Intanto Flavio Insinna ha spiegato che si tratta di “un gioco inedito che ruota attorno alle parole. E poi abbiamo quattro nuove ‘professoresse’. Che ora sono impegnatissime a provare. Alla mia età mi fa sempre più tenerezza vedere delle ragazze così giovani e la loro emozione quando entrano in uno studio televisivo. Per quel poco che posso fare, cerco di aiutarle anche scherzando e creando un clima sereno”.

Da Fabrizio Frizzi alla nuova versione

La trasmissione preserale di Rai Uno è riuscita a catturare una grande fetta di pubblico anche grazie ai conduttori che si sono susseguiti alla conduzione, tra cui il compianto Fabrizio Frizzi. Insinna è da quando è al timone del programma è riuscito a conquistare una grande fetta di pubblico grazie alla sua simpatia ed ironia. L’Eredità, è il programma il quiz più longevo della storia della televisione italiana. Partito nel luglio del 2002, nel corso di quindici stagioni ricche di vincite, L’Eredità si è confermato giorno dopo giorno uno degli appuntamenti tv più attesi per milioni italiani. Ogni sera, Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi (i tre conduttori che si sono alternati al timone del programma in questi anni), e Flavio Insinna nel 2018 hanno accompagnato i telespettatori attraverso una carrellata di giochi coinvolgenti e curiosità, fino all’inimitabile Ghigliottina, rendendo L’Eredità l’appuntamento preserale imbattuto in termini di ascolto. Nel corso delle migliaia di puntate del game show, hanno partecipato circa 21.000 concorrenti e sono state prodotte circa 270.000 domande.

