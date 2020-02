La lotta di Sabrina continua. Per aiutarsi condivide alcuni particolarii della sua battaglia con i suoi fan attraverso i canali social

Sabrina Paravicini continua la sua lunga battaglia contro il cancro. Per aiutarsi condivide i particolari della sua lotta con i suoi fan attraverso i canali social. Così, il recente post riguarda la parrucca che ha usato dopo la chemio. Ora i capelli sono cresciuti ma ha voluto condividere con i social la compagna di questo lungo e grande viaggio: “Le ho voluto bene anche se l’ho messa pochissimo, mi ha dato sicurezza i primi giorni anche solo per andare a fare la spesa» – racconta l’attrice – «Quando andavo in tv a promuovere film e libro al trucco abbassavo lo sguardo e dicevo “ho una parrucca” e la risposta è sempre stata: “e che problema c’è ora te la sistemiamo per bene”. E con un sorriso sistemavano Carla’ e io mi sentivo parte di qualcosa di bello, di gentile». Sabrina Paravicini, ormai nella fase avanzata della propria lotta contro la malattia che l’ha colpita, ha poi spiegato: «Adesso è su una mensola da mesi, ha preso un po’ di polvere. Le faccio una carezza ogni tanto. Chissà magari un giorno farò un monologo in teatro che inizierò con indosso la parrucca, me la toglierò e la presenterò al pubblico: Carla’, la mia compagna di viaggio».

L’inizio della lotta di Sabrina

L’attrice aveva messo in pausa la sua carriera per stare vicina al figlio 13enne Nino, affetto dalla sindrome di Asperger. Pochi mesi dopo, la scoperta della sua malattia. E’ iniziato tutto con una cisti che, spiega l’attrice, era tenuta sotto controllo da anni, fino a quando ha iniziato a dolerle. «Il tumore era nascosto dietro la cisti – ha spiegato Paravicini – che stava sotto al capezzolo, pare che le cellule tumorali abbiano attaccato la cisti e grazie a questo attacco il mio corpo ha parlato”. Sabrina Paravicini è nata a Morbegno, in provincia di Sondrio, il 30 giugno del 1970. Fin da piccola, Sabrina, ha sempre amato il mondo dello spettacolo e in particolar modo quello della recitazione tanto che a soli 23 ha esordito. La popolarità, però, Sabrina l’ha raggiunta con la fiction di Raiuno, Un medico in famiglia per ben quattro stagioni.

