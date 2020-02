La causa del tradimento sono sempre state varie. Tuttavia, uno studio americano ha scoperto quello prevalente: l’uomo non è monogamo

Generalmente si è spesso parlato principalmente due tipi di cause che spingono una persona a tradire; cause inerenti la ricerca di ciò che manca e cause inerenti aspetti narcisistici. Nel primo caso la persona ricerca una compensazione alla mancanza di attenzione, di carenza affettiva, e soprattutto vi è sempre più insoddisfazione e aridità sessuale. Nel secondo caso, invece, il tradimento ha luogo come risposta a bisogni narcisistici di seduzione, virilità, desiderio di trasgressione, avventura. Ultimi studi, però hanno riscontrato un nuovo motivo alla base del tradimento. Secondo un gruppo di ricercatori dell’Università del Texas, l’essere umano non è predisposto “naturalmente” alla monogamia. David Buss, uno degli studiosi ha spiegato sul Sunday Times che “la monogamia permanente non caratterizza i modelli di accoppiamento primari degli esseri umani. Rompere con un partner e accoppiarsi con un altro può caratterizzare con maggiore precisione la comune, forse la principale, strategia di relazione degli esseri umani.” Russell Clayton, ricercatore dell’università del Missouri (Usa), ha pubblicato degli studi sulla rivista Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, confermando che con l’ uso dei social network si hanno maggiori possibilità di tradire e di essere traditi.

Il giorno del tradimento e la genetica

Il sito di dating Ashley Madison afferma, inoltre, che esiste un giorno favorevole per i tradimenti: si tratta del mercoledì. E’ stato chiesto ad un campione di 172.000 utenti. In particolar modo, il mercoledì sera sembra il giorno più consono per la cosiddetta scappatella. Infine, un gruppo di ricercatori australiani dell’università del Queensland, diretti da Brendan Zietsch, nel 2014, ha affermato che il tradimento ha anche origini genetiche. Gli scienziati hanno scoperto che alcune donne hanno un gene che in caso di variazione, potrebbe renderle più propense al tradimento.

