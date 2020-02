Anche Julia Roberts ha i suoi scheletri nell’armadio. Ed una notizia che lei ha sempre voluto tenere nascosta agli altri è diventata di dominio pubblico.

Da decenni Julia Roberts è una delle stelle di Hollywood più amate che ci siano. Ed una delle attrici in assoluto più famose al mondo. Anche chi non è avvezzo a guardare film e ad aggiornarsi in materia di cinema sa benissimo chi sia lei. La 52enne diva di Hollywood originaria dello stato americano della Georgia, spesse volte ha affermato di concedersi diete salutiste ed altre benevole abitudini per mantenersi in forma. Ma di recente è emerso un ‘segreto’ capace di compromettere tutto questo. Infatti la stessa Julia Roberts ha affermato di essere molto golosa di patatine fritte. Cosa che ne pregiudica qualsiasi buona intenzione a tavola, a volte. Pranzo, cena e non solo, ogni momento è buono per gustare le stick gialle, nonostante un loro consumo non sia per nulla salutare se ad esso viene dato una cadenza quotidiana. Bisogna usare moderazione, e probabilmente è proprio questo che la Roberts fa.

Julia Roberts, come appare senza trucco

Lei stessa è stata sorpresa senza trucco. Da diverso tempo Julia Roberts è considerata la regina delle dive di Hollywood. Ed è uno di quei casi in cui magari in molti non conoscono i film che hanno interpretato ma sanno benissimo chi è lei. Icona di fascino, bellezza ed anche tanta simpatia, lei è una delle attrici più acclamate che ci siano e vanta ovunque nel mondo milioni e milioni di ammiratori. Certo, siamo abituati a vederla vestita e truccata di tutto punto. Ma come sarebbe lei senza alcuna messa a punto? La risposta ce la dà una foto della stessa Julia, nella quale lei appare al naturale. Che ve ne pare? A noi sembra bella allo stesso modo, anzi, in maniera diversa. Del resto ogni donna lo è, con o priva del trucco.

