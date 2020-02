Jorge Lorenzo dopo tanti anni è tornato a guidare una Yamaha. Il pilota spagnolo però sembra ancora innamorato della moto prodotta a Iwata.

Jorge Lorenzo è finalmente tornato in sella alla sua amata Yamaha. La moto che tante soddisfazioni gli ha regalato negli anni scorsi. Il rider iberico è stato messo sotto contratto dal team di Iwata per fare il tester forte della recente esperienza avuta con Ducati e Honda.

Come riportato da “Dorna”, Jorge Lorenzo ha così dichiarato: “Non vedevo l’ora, questa giornata è stata molto attesa, ero impaziente di vedere tante cose. Volevo capire se la moto fosse cambiata in questi ultimi tre anni, se avesse perso i propri punti forti. La M1 continua ad essere docile, con un motore leggero. Continua ad essere ideale per il mio stile di guida”.

Everything ready for the start of a new chapter of my life!👌✊ https://t.co/yuYVW3ziFt

— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) February 3, 2020