Il medico più bello d’Italia, ecco chi è: alto e slanciato e con un fisico da urlo, le pazienti sono tutte innamorate perse di lui

Chi è il medico più bello d’Italia? Si tratta di Giovanni Angiolini, che i telespettatori più attenti ricorderanno aver partecipato all’edizione numero 14 del Grande Fratello. Lasciati i riflettori della televisione, si è dedicato nuovamente alla professione di ortopedico, presso lo studio fisioterapico Beta di Sassari e la casa di cura Villa Elena di Cagliari. Un professionista stimato ed apprezzato, che dalla sua ha anche un fisico statuario: 1 metro e 86 di altezza, 80 chili di peso. Che lo rende particolarmente desiderabile per tutte le sue pazienti. Sembra che in molte fingano di stare male soltanto per poter passare qualche minuto con lui a farsi visitare. Chissà se il dottor Angiolini, che è stato per qualche tempo con Mary Falconieri, conosciuta al Gf, prima di tornare single, apprezza tutte queste attenzione.