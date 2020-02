Oggi in TV: programmi in TV di domenica 9 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

18:47 – Ready player one

21:15 – Uno di famiglia (commedia, con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Nino Frassica)

23:01 – La legge della notte (thriller, con Ben Affleck, Elle Fanning, Chris Sullivan, Zoe Saldana)

01:15 – U.S. MARSHALS – Caccia senza tregua

03:33 – Steve Jobs

Sky Uno

18:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

19:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 9

20:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 10

21:15 – Italia’s Got Talent Best of

22:15 – Master – Chef Italia Ep. 15

23:25 – Master – Chef Italia Ep. 16

00:30 – La notte degli Oscar 2020 Pre Show Live

02:00 – La notte degli Oscar 2020 Cerimonia Live

Sky Cinema 1

19:10 – Giustizia privata

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Pallottole in libertà – Prima TV (commedia, con Adele Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard, Audrey Tautou)

23:15 – The New Pope Ep. 9

00:25 – Amici come prima

01:50 – 211 – Rapina in corso

03:20 – Non sposate le mie figlie!

Sky Cinema Family

18:05 – Balto

19:25 – Shrek 2

21:00 – Shrek Terzo

22:40 – Shrek e vissero felici e contenti

00:15 – Zoo – Un amico da salvare

01:55 – Ma cosa ci dice il cervello

02:15 – Luis e gli alieni

Sky Cinema Romance

18:55 – Kate & Leopold

21:00 – L’estate all’improvviso (commedia, con : Dan Stevens, Emily Browning, Dominic Cooper)

22:45 – Due fidanzati per Juliette

00:25 – Meant to Be – Un angelo al mio fianco

02:15 – La dura verità

03:55 – I delitti del Bar – Lume 7

Sky Cinema Collection

18:15 – Bohemian Rhapsody

20:30 – Green Book

22:45 – La notte degli Oscar 2020 Red Carpet

00:30 – La notte degli Oscar 2020 Pre Show

02:00 – La notte degli Oscar 2020 Cerimonia

Sky Cinema Action

19:00 – La preda perfetta

21:00 – Contraband

22:55 – Le belve (film di azione, con Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Salma Hayek, Benicio Del Toro, Blake Lively, John Travolta, Emile Hirsch, Demia’n Bichir, Trevor Donovan, Joel David Moore, Sandra Echeverri’a)

01:10 – Momentum

02:45 – Sacrifice

04:25 – Sahara

Dazn

21:00 – PARIS SAINT-GERMAIN – LIONE – Calcio

21:00 – BETIS – BARCELLONA – Calcio

21:00 – COSENZA – BENEVENTO – Calcio