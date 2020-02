L’ultimo Maggiolino Volkswagen è uscito dalla catena di montaggio nel luglio dello scorso anno e ha segnato la fine per uno dei modelli più iconici del marchio, uscito per la prima volta nel 1938.

Il produttore tedesco ha dato l’ultimo addio al modello con un video emozionante poco prima di Capodanno, dando il via al 2020 senza il Maggiolino come parte della sua line-up globale per la prima volta dopo decenni. Questo non significa che il modello sia morto perché gli appassionati di tutto il mondo continuano a produrre macchine pazzesche basate sulla leggenda tedesca.

Esiste un’azienda chiamata ‘Smyth Performance‘ che offre kit economici e intelligenti che trasformano il vostro Maggiolino in un bel camioncino. Un video che è diventato virale su Facebook mostra l’intero processo di installazione del kit in un solo minuto. E sì, è davvero facile.

Con ruote abbinate e accessori esterni, il Maggiolino appare brillante da ogni punto di vista. Non solo, ma per meno di 3.000 dollari (circa 2.700 euro) il kit offre anche un letto di carico adeguato per i vostri compiti quotidiani. Sotto il testo di questo articolo, abbiamo anche allegato un video riassuntivo completo che copre tutte le fasi dell’installazione del kit.

Ovviamente, il prezzo di cui sopra non include il costo dell’auto, né le spese di installazione. Un’installazione completa dalla A alla Z presso una carrozzeria professionale costerebbe intorno ai 9.000 euro. Ma si può fare da sé, risparmiando così un bel po’ di soldi.

Vi lasciamo al video: