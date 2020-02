Giulia De Lellis, lo scatto da censura: “Ma hai un tatuaggio lì?” – FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate di sempre. Sicuramente nessuna come lei a Uomini e Donne ha riscosso così tanto successo: tutti vogliono essere lei, tutti vogliono imitarla, è diventate un vero e proprio fenomeno e su Instagram conta più di 4 milioni di followers. Dopo la sua storia con Andrea Damante, ha ritrovato l’amore con il campione di moto Andrea Iannone, con cui convive oramai da diverse settimane.

Proprio nella loro casa a Lugano, Giulia ha pubblicato una foto che ha fatto parecchio discutere. Nello scatto ha addosso un semplice completo intimo di Intimissimi, ma non è stato tanto il suo “outfit” a far discutere, ben sì quello che in molti hanno notato facendo uno zoom sulle parti intime: pare che l’influencer più famosa degli ultimi anni abbia un tatuaggio proprio lì. Probabilmente pensava che sarebbe passato inosservato, invece i followers della De Lellis non si perdono niente. Sono stati in molti a commentare la scoperta di questo tattoo, e per questo ha ricevuto anche parecchie critiche: “Sei una bella ragazza ma quel tatuaggio è di cattivo gusto”.