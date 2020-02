Le Porsche moderne sono spesso criticate per essere molto più costose della maggior parte dei loro diretti rivali.

Non siamo qui per giudicare e trarre conclusioni definitive, quindi ci limiteremo a condividere i fatti – un’Audi RS5 parte da 83.500 euro in Europa, mentre una 911 Carrera S nuova e paragonabile ha un prezzo di 108.000 euro. Per mettere la cosa in prospettiva, sono quasi 40.000 euro di differenza per quasi le stesse prestazioni. O no?

Un nuovo video di ‘Carwow‘ mette a confronto queste due auto in una gara di accelerazione diretta per scoprire quale delle due è più veloce. Tanto per fare un esempio, il prezzo della 911 (992) Carrera S nel Regno Unito, dove ha sede ‘Carwow’, parte da 93.000 sterline, mentre la RS5 parte da 67.000 sterline.

Le due sono molto diverse quando si tratta dei loro propulsori. L’azienda di Stoccarda si affida a un nuovo motore biturbo da 3,0 litri e sei cilindri boxer da 450 cavalli e 530 Newton-metri di coppia, posizionato dietro i sedili. L’Audi, a sua volta, utilizza un V6 biturbo 2,9 litri twin-turbo nella parte anteriore, che genera gli stessi 450 CV e un po’ più di coppia a 600 Nm.

Entrambe le vetture hanno un cambio automatico a otto marce – il cambio della RS5 è un convertitore di coppia tradizionale, mentre l’auto sportiva a due porte della Porsche è a doppia frizione. Infine, il peso. La 911 pesa 1,6 tonnellate e la RS5 pesa 1,7 tonnellate.

Tutti questi numeri significano una sola cosa: sarà una gara molto combattuta. Ancora più importante, questo inseguimento dovrebbe rispondere alla semplice domanda – la 911 vale i 40 mila euro in più rispetto alla sua concorrente a cinque porte? Guardate il video per scoprirlo.