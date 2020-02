La Formula E lancia il nuovo modello della sua monoposto elettrica, la Gen2 Evo, in vista della promozione a campionato del mondo dalla prossima stagione

In vista della promozione a campionato del mondo a tutti gli effetti, una titolazione che la Federazione gli ha attribuito a partire dalla prossima stagione, la Formula E lancia il nuovo modello della sua monoposto totalmente elettrica.

Già dal nome, Gen2 Evo, si comprende come si tratti di un’evoluzione dell’attuale vettura, alla quale sono state aggiunte però alcune importanti modifiche strutturali: un nuovo alettone anteriore, una pinna dorsale e un’inconfondibile alettone posteriore ricurvo. Come accade già oggi, il telaio sarà unico per tutti i team, così come le gomme Michelin da 18 pollici, mentre ogni squadra potrà progettare e sviluppare le sue componenti elettriche per il motore.

La Formula E diventa campionato del mondo

“La Formula E è appena alla sua sesta stagione di gare”, ricorda il presidente della Federazione internazionale dell’automobile, Jean Todt, “ma la sua tecnologia ha già fatto passi da gigante, e oggi ne possono beneficiare anche tutti gli automobilisti sulle strade. Sono felice che, per il passaggio a campionato del mondo, potremo vedere un’ulteriore evoluzione della macchina, con un nuovo ed entusiasmante look. Proprio questo approccio progressivo ha contribuito all’espansione della griglia e alla crescente competitività del campionato, che continua a migliorare e a dettare la strada per il futuro della mobilità urbana sostenibile”.

Gli fa eco il fondatore e presidente della serie, Alejandro Agag: “La Gen2 è già una delle vetture che più si fanno notare in pista, e la Gen2 Evo sarà un’altra evoluzione di questo design distintivo. Come accaduto per la prima generazione, la Gen2 Evo è stata sottoposta ad una riprogettazione del telaio in modo da renderla più agile. E questa vettura entrerà nei libri di storia come la prima a disputare il campionato del mondo di Formula E”.

Dopo aver diffuso le immagini tridimensionali al computer, la Formula E farà cadere ufficialmente i veli dalla sua nuova vettura allo stand della Fia nel Salone internazionale di Ginevra, il prossimo 3 marzo.

