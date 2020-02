Emma Marrone di nuovo sul palcoscenico, grande attesa per vederla a Sanremo dopo la malattia: lei e i fan non stanno più nella pelle

Il peggio è decisamente alle spalle per Emma Marrone. La cantante salentina, che alla fine dell’estate si era ritirata per un periodo dalle scene, per affrontare la sua malattia, si sta riscattando con il grande successo del suo pezzo ‘Stupida allegria’ e non solo. Adesso, Emma è pronta per tornare sul palcoscenico dell’Ariston, a Sanremo, che in passato le ha regalato grandi soddisfazioni. Un secondo e un terzo posto nelle sue partecipazioni al Festival. Questa volta sarà presente soltanto come ospite, ma la sua emozione è ovviamente palpabile e come la sua anche quella dei suoi fans, che non aspettano altro che vederla di nuovo sul palco, dal vivo o in televisione. Fino alla scorsa settimana la sua partecipazione era ancora in dubbio, ma il tutto è stato confermato e lei stessa lo ha ricordato con un post su Instagram. Appuntamento dunque per stasera, su Rai Uno. C’è curiosità anche per capire se canterà il suo cavallo di battaglia del momento, oppure un brano inedito dell’album ‘Fortuna’.