C’è posta per te: spunta la segnalazione su Giovanna, la signora che cercava il signor Giuseppe. Tutte le bugie dette a Maria De Filippi.

Le storie di C’è posta per te appassionano sempre di più il pubblico di canale 5 che, ogni settimana, segue in massa la trasmissione di Maria De Filippi, in onda da vent’anni con grandissimo successo. Tra le storie raccontate nella puntata del primo febbraio, quella che ha maggiormente colpito i telespettatori è stata quella del signor Giuseppe che ha chiesto l’aiuto della redazione di C’è posta per cercare una signora conosciuta negli anni Cinquanta. La signora in questione è stata trovata, ma durante l’incontro con Giuseppe e con Maria De Filippi, ha raccontato diverse bugie.

Le bugie della signora Giovanna a Maria De Filippi durante C’è posta per te

L’arzillo signor Giuseppe, di 91 anni e che il pubblico spera di poter vedere al trono over di Uomini e Donne, ha scritto alla redazione di C’è posta per trovare la signora Giovanna, conosciuta negli anni Cinquanta, ritrovata recentemente telefonicamente.

La redazione della trasmissione, attraverso gli indizi forniti da Giuseppe, ha così inviato la posta a tre signore, con lo stesso nome e cognome indicato da Giuseppe. Tra le tre c’era anche la Giovanna di Giuseppe che, però, di fronte all’uomo, ha mentito raccontando una serie di bugie.

Giovanna prima ha negato di essere la donna che Giuseppe aveva conosciuto anni fa e con cui aveva riallacciato i contatti telefonici e poi ha svelato di essere felicemente sposata. In seguito, dietro le quinte, ha chiesto di poter incontrare Giuseppe a cui ha raccontato di essere lei la donna che stava cercando ribadendo, però, di essere sposata.

Tuttavia, secondo una segnalazione del Vicolo delle News, in realtà, la signora Giovanna sarebbe separata da diverso tempo come sapeva lo stesso Giuseppe. “È separata da molti anni”, ha fatto sapere qualcuno su Facebook. “In città si sa che è separata da una vita anche perché il suo ex marito è molto conosciuto”, ha aggiunto. Un’altra fonte ha ribadito: “La conosco, è separata anche se non l’ha detto”.