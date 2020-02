Bollette pagate, vanno conservate: per quanto tempo e perché

Le bollette pagate vanno conservate? Bisogna chiarire che ad essere conservata dev’essere la ricevuta di pagamento in caso di contestazione di pagamento non avvenuto, così per dimostrare il contrario. Per quanti anni vanno conservate le ricevute di pagamento e per quale motivo? Se la società che eroga il servizio si impuntasse, mostrare la ricevuta è l’unico modo che si ha per difendersi.

Le ricevute comunque non vanno conservate per sempre, solo finché non interviene la prescrizione di quel pagamento poiché dopo il termine della prescrizione qualsiasi pretesa di pagamento non ha fondamento legale. Chiedersi quindi per quanto tempo conservarle è lecito.