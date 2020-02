Al Bano Carrisi, che sarà protagonista in questi giorni del Festival di Sanremo, confessa un suo particolare problema

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più attesi sul palco dell’Ariston. Si tratta di uno dei cantanti italiani più amati di sempre, che al Festival di Sanremo sarà uno dei protagonisti. I telespettatori lo hanno apprezzato molto anche durante le recenti puntate de ‘Il Cantante Misterioso’, condotto da Milly Carlucci. Proprio in una delle puntate, Al Bano si è lasciato andare ad una confessione piuttosto intima. Come forse avranno notato gli osservatori più attenti, il cantante pugliese da un po’ di tempo indossa sempre il cappello, come suo outfit caratteristico. Una scelta stilistica che ha una motivazione ben precisa. La perdita dei capelli è una cosa che gli crea disagio e per nasconderla lui si affida al copricapo. Non sarebbe però l’unico motivo. Al Bano ha infatti spiegato che il cappello era portato sempre anche da suo padre e dunque si tratta anche di una sorta di omaggio al genitore.