Madrid, paura su un volo dell’Air Canada: aereo costretto ad atterraggio d’emergenza dopo aver perso una ruota del carrello

Un aereo della compagnia aerea Air Canada nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 febbraio, è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza presso l’aeroporto Barajas di Madrid. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla stampa spagnola e dalla redazione de Il Messaggero, il Boeing 767-300, decollato dallo stesso aeroporto della capitale spagnola intorno alle 14:30 e diretto a Toronto in Canada, avrebbe perso una ruota del carello. Per queste ragioni il pilota del volo AC837 ha segnalato il guasto ed è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza dopo aver sorvolato per ore la capitale spagnola in modo da consumare carburante e alleggerire il velivolo. Dopo circa 5 ore dalla partenza, intorno alle 19, l’aereo è atterrato senza nessuna conseguenza per i 128 passeggeri e per il personale di bordo, fortunatamente vittime solo di un grande spavento. Secondo quanto riportato dalla stampa iberica e da Il Messaggero, anche tra i cittadini di Madrid si sarebbe scatenata la paura quando hanno visto l’aereo volare a bassa quota sulla capitale. In molti hanno, difatti, scattato delle foto poi pubblicate sui social manifestando il proprio timore.

