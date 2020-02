Wanda Nara si fa sempre apprezzare per la sua bellezza e i suoi abbigliamenti audaci, la showgirl argentina mette in mostra curve da sballo

Nuova puntata, questa sera, per il Grande Fratello Vip. Il popolare reality show di Mediaset sta ottenendo ottimi ascolti e i telespettatori sono pronti a gustarsi le ultime novità dalla casa di Cinecittà. In molti, tuttavia, attenderanno soprattutto lei. Vale a dire Wanda Nara, protagonista assoluta di questa edizione, come opinionista in studio al fianco di Alfonso Signorini. La showgirl argentina è sempre più protagonista dei nostri schermi televisivi, oltre al suo ruolo nel programma di approfondimento calcistico Tiki Taka. Lady Icardi sempre più nel cuore dei telespettatori e dei suoi fan, del resto la sua bellezza e sensualità non passano affatto inosservate. E lei sembra giocare con chi la osserva, regalando ogni volta di più abbigliamenti provocanti. Una volta attirando gli sguardi sul suo lato B, una volta, come nella puntata di venerdì, sulla sua generosissima scollatura, che fa intravedere curve sensazionali. Chissà con quale abito si presenterà questa sera…