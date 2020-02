Una vincita strepitosa avviene al VinciCasa, e con una semplice giocata di appena 2 euro. Ma un anonimo fortunatissimo ora ha di che gioire.

Il Gratta e vinci porta fortuna ad un anonimo vincitore del ‘VinciCasa‘, concorso che sabato sera nell’estrazione prevista ha visto uscire i numeri 14, 22, 27, 30 e 37. Una sequenza che ha permesso a chi è riuscito ad indovinarla di vincere una casa dal valore stimato di mezzo milione di euro. La vincita ha avuto luogo nel locale ‘del Cech’ di Taibon Agordino, piccolo centro situato in provincia di Belluno. E dove è molto facile che un abitante del posto conosca tanti altri. È la titolare del bar, la signora Amalia Lena, ad aver capito verso le ore 22:00 di sabato 1° febbraio di questa strepitosa vincita al gratta e vinci. “Non me ne sono resa conto, ero sopraffatta dall’emozione e ho dovuto chiedere conferma ad una mia dipendente. Non so proprio chi possa avere vinto, ma sono molto contenta”, afferma la donna.

LEGGI ANCHE –> Gratta e Vinci, donna vince cifra record e vaga per strada tutta la notte

VinciCasa, il ‘del Cech’ già teatro di altre fortunate vincite in passato

In realtà più che ad un gratta e vinci, il ‘VinciCasa’ è più equiparabile ad una sorta di Superenalotto. Si tratta di dovere indovinare 5 numeri su 40, al costo di 2 euro a combinazione. Il montepremi previsto consta di 200mila euro in contanti e di altri 300mila da impegnare nei successivi due anni per l’acquisto di una abitazione sul territorio italiano. La vincita in questione è avvenuta proprio nella settimana che prevedeva l’iniziativa ‘Vincesi una casa al giorno’ e che offriva un immobile a sera per tutta la scorsa settimana. Al ‘del Cech’ c’erano state altre vincite dei più disparati concorsi negli anni scorsi. Il bar apparteneva alla nonna dell’attuale proprietaria, la quale riferisce di vincite per diversi milioni di lire all’epoca, fino ad altri premi di alcune migliaia di euro. Ma sempre non di quelle in grado di cambiarti la vita. Stavolta invece è successo tutto in grande.

LEGGI ANCHE –> Gratta e vinci | uomo ottiene 4 milioni ma finisce in incubo