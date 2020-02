Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:15 del 3 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del traffico di lunedì 3 febbraio. Si segnalano code e rallentamenti sulla rete Autostrade per l’Italia. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 09:15

Milano

A4 Milano-Brescia (Km 172.5 – direzione: Trieste) Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano

A4 Milano-Brescia (Km 167.8 – direzione: Trieste) Coda in uscita a Dalmine provenendo da Milano

A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) Coda in uscita a Monza provenendo da Brescia

A4 Torino-Brescia (Km 129 – direzione: Trieste) Coda tra Nodo di Pero e Cormano

A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste

A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano) Code a tratti tra Busto Arsizio e Lainate

A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) Coda su Bivio A1/Tangenziale Ovest MI provenendo da Bologna verso Autostrada Milano-Laghi.

Genova

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova voltri) Coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori in corso.

Bologna

A1 Bologna-Firenze Nebbia a banchi tra Roncobilaccio e Aglio KM 255

Firenze

A11 Firenze-Pisa nord (Km 7 – direzione: Firenze) Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli

A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) Coda di 1 km tra Bivio A11/Firenze Nord e Firenze Peretola

A1 Bologna-Roma (Km 286.9 – direzione: Napoli) Coda tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci.

Roma

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) Coda di 5 km tra Inizio Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM

Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3 – direzione: Tangenziale est) Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare

Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.r.a.) Traffico Rallentato tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA

A1 Roma-Napoli Nebbia a banchi tra Colleferro e Anagni con visibilità 80 metri.

Napoli

Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) Coda in uscita a Zona Ospedaliera

Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) Coda in uscita a Corso Malta provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino

A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) Coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno

A3 Napoli-Salerno (Km 2 – direzione: Napoli) Traffico Rallentato tra San Giovanni e Napoli Via Marina