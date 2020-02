La più veloce delle Toyota Supra GRMN potrebbe avere un motore turbo da 3,0 litri in linea in grado di erogare 395 cavalli di potenza, secondo quanto riportato da ‘Japan’s Best Car Web’. Il rapporto indica che il modello farà probabilmente il suo debutto nel corso di quest’anno.

Oltre all’aumento di potenza, la Supra GRMN avrebbe perso peso incorporando componenti in fibra di carbonio. I rinforzi supplementari della carrozzeria renderebbero il modello più rigido di quello esistente, e ci sarebbe una sospensione potenziata. Anche una carrozzeria più aggressiva sembra un’opzione molto probabile. Il prezzo sarà probabilmente superiore al prezzo base del modello Premium della Supra (intorno ai 50.000 euro)

Dopo l’introduzione della nuova Supra sono circolate voci su ciò che Toyota potrebbe fare per sviluppare un modello più potente. Tetsuya Tada, ingegnere capo di Toyota, indica che l’azienda intende introdurre ogni anno nuove varianti della coupé. Con il debutto nel 2019 (per l’anno del modello 2020), ciò significa che nei prossimi mesi potrebbe esserci qualcosa di nuovo per la Supra.

La Supra più potente non avrebbe probabilmente un cambio manuale tra i suoi aggiornamenti. Tada indica che si tratta di una questione di priorità di investimento. L’azienda può creare una coupé più potente o progettare una configurazione a tre pedali, ma non entrambi contemporaneamente.