Inizieremo dicendo che testare la Dyno Mode in una Tesla Model 3 in autostrada è una pessima idea. Infatti, non dovrebbe mai essere usata sulle strade pubbliche. Il breve video clip in calce mostra esattamente cosa può succedere.

La Dyno Mode di Tesla disabilita le funzioni di sicurezza che funzionano per evitare che si verifichino tali uscite di strada, come il controllo della trazione, il controllo della stabilità e la frenata d’emergenza automatica. È pensata per essere usato quando si sta testando la Model 3 su un banco prova.

Tesla non ha ufficialmente rilasciato informazioni su come accedere alla modalità, ma alcuni proprietari hanno pubblicato istruzioni su come attivarla. Non le condivideremo qui, ma diremo che bisogna inserire la password “dynotest“, il che rende ancora più chiare le intenzioni della funzione. Se questo non bastasse, è importante notare che quando si tenta di attivare la funzione, si riceve un avviso che dice di non guidare l’auto sulle strade pubbliche con la modalità Dyno attivata.

Onestamente non sapevamo nemmeno che questa modalità esistesse prima di qualche giorno fa. Tuttavia, abbiamo visto gli hacker prendersi la briga di trovare un modo per disattivare le funzioni, che consentono loro non solo di testare l’auto, ma anche di assumere comportamenti di guida rischiosi.