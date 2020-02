Il prosciutto crudo a colazione e in generale quella salata è da preferire a quella dolce per il nostro corpo: scopriamo il motivo

Appena sveglia che cosa mangiare, è il dilemma di tante persone attente alla linea. La colazione è un pasto importante che consente di affrontare nel modo corretto la giornata se è strutturato in modo idoneo, personalizzato e bilanciato. Una colazione troppo ricca di zuccheri semplici riduce l’efficienza mentale e fisica, favorisce l’aumento di peso e il nervosismo. Un breakfast bilanciato con i giusti nutrienti consente di mantenere efficienza e lucidità.Anche se la colazione a base di cornetto e cappuccino rimane la preferita, sono sempre di più gli italiani che scelgono di iniziare la giornata con pane tostato, formaggio, prosciutto o altri cibi salati. Lo fa una persona su cinque, ma è una scelta vincente? La colazione salata più completa perché prevede una quota più adeguata di proteine e tende perciò ad essere anche più saziante. Una spremuta o un frutto con un toast al prosciutto crudo o le uova strapazzate assicurano una quota di energia senza cali fino all’ora di pranzo, cosa che non succede con un breakfast dolce, che viene digerito molto più rapidamente

Prosciutto a colazione, le caratteristiche di un prodotto antico

Il prosciutto crudo è un alimento ad elevato contenuto proteico (fino al 28%). Il grasso, variabile a seconda del prodotto scelto, è principalmente localizzato nella parte esterna e può essere facilmente asportato. Si ottiene in questo modo un alimento a ridotto contenuto lipidico e calorico. Ideale per l’alimentazione degli sportivi il prosciutto crudo magro contiene tuttavia un’eccessiva quantità di sodio che lo rende inadatto all’alimentazione degli ipertesi. Alcune persone hanno il pregiudizio di scartare la parte bianca della fetta di prosciutto crudo. E’ un errore, perchè cosi si compromette la digeribilità del prodotto. La parte bianca è indubbiamente costituita da grassi animali, ma le loro componenti lipidiche sono di buon pregio nutrizionale. Il prosciutto crudo è indicato nella alimentazione infantile, anche perchè il bambino piccolo lo trova molto appetibile. Il prosciutto crudo ha origini antichissime ed era considerato una sorta di integratore proteico in quanto si manteneva nel tempo , non vi era bisogno di cottura ed era digeribile .

