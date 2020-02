Immagini mozzafiato di Naomi Campbell senza veli, l’eterna Venere Nera che non ha età. Sfila nuda a 49 anni per Vivienne Westwood

La Venere Nera non ha età, conserva la sua bellezza nel tempo. E così, Naomi Campbell sfila nuda a 49 anni per Vivienne Westwood. Che Naomi Campbell sia un’autentica leggenda nel mondo della moda è risaputo. La sua fama e la sua popolarità non sono mai state intaccate. Ancora oggi ogni sua apparizione sulle passerelle è un autentico evento. Perfino la legge impietosa del tempo che passa non sembra sfiorarla. E infatti a 49 anni, Naomi ha posato per la prima volta per una campagna di Vivienne Westwood, in scatti di nudo integrale. Coperta solo da un cappello e dalle scarpe, Naomi Campbell ha sfoggiato un fisico statuario per una donna della sua età. Un traguardo che fino a qualche decennio fa sarebbe stato quasi impossibile per una modella. Vivienne Westwood ha infatti scelto Naomi come volto della sua campagna pubblicitaria primavera-estate 2020. L’ultimo scatto nudo di Naomi è datato luglio dello scorso anno. Uno scatto d’autore in bianco e nero che fece impazzire migliaia di utenti e fan della supermodel che a 49 anni mostrava, come oggi, una forma invidiabile.

Naomi Campbell senza veli anche davanti ai mocrofoni

Le pose della Venere Nera rubano la scena alla stessa Vivienne Westwood: “Credo che le cose nella vita accadano quando devono accadere. Mi ci sono voluti 33 anni di carriera per fare una campagna Westwood e sono felicissima di farla nel mio 49esimo anno di vita. Se è destino, le cose accadono” ha dichiarato la bella Naomi. La top model ha lavorato già con Vivienne Westwood, nella sfilata a.w. del 1993 quando inciampò indossando gli iconici tacchi Super Elevated. Naomi Campbell è stato il punto di riferimento degli scatti realizzati dal famoso fotografo di moda Juergen Teller per la Maison inglese. Le foto si sono ispirate alla mitologia e ad atmosfere ultraterrene, ricreate attraverso studiate luci al neon. La location invece ha riguardato le vie e le mura del 18esimo Arrondissement di Parigi.

