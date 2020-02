Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 3 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni su buona parte della Penisola, salvo nuvole in transito sull’arco alpino e sul medio-basso Tirreno. Nel corso della notte primi fenomeni piovosi sulle Alpi occidentali in progressiva estensione sulle altre località di confine, mentre sulle pianure del Nord persiste il problema nebbia. Si prevede foschia anche sul Salento e sulla bassa Toscana. Temperature minime comprese fra 10 e 15°, ad eccezione di Veneto e Friuli dove si aggireranno tra i 5 e 7°.

Martedì 4 febbraio neve oltre i 1000 metri sulle Alpi, con cieli sereni o poco nuvolosi altrove nelle prime ore della giornata. A partire dal pomeriggio un fronte instabile interesserà il versante adriatico, con neve anche a bassa quota sulla fascia appenninica centro-meridionale. Temperature massime stabili e comprese fra 12 e 16° al Nord, fra 17 e 22° al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Nei prossimi giorni le temperature subiranno un drastico calo che riporteranno l’inverno alla ribalta, con possibili gelate notturne.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Milano si segnala traffico a rilento sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.8 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso. Ad Ovest di Genova coda di 1 km in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 24.9 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone per lavori.

Nel distretto autostradale bolognese da registrare qualche rallentamento sulla A1 Direttissima (Km 5 – direzione: Bologna) tra Badia e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

Chiusa l’uscita di Civitavecchia Sud sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 52.2 – direzione: Ss1 Aurelia) fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori. A Napoli traffico a rilento in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Da registrare sulla A16 Napoli-Canosa vento forte tra Candela e Cerignola Ovest.