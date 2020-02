Con soli 107 millimetri di spazio da terra, si può dire che la McLaren 720S, o qualsiasi McLaren, non è fatta per il fuoristrada. Con un prezzo che parte da circa 300.000 euro, la 720S è un’auto costosa che non vorresti che si graffiasse mai.

Ma questo non ha impedito allo Youtuber Alex Choi di portare la sua 720S in uno sporco giro su una pista sterrata. Questo video di otto minuti, che mostra le altre abilità della McLaren al di là di quelle visibili su una pista da corsa, è stato caricato come pubblicità per la Ceramic Pro.

Il valore della produzione, le acrobazie, le angolazioni e il montaggio – tutti elementi che potrebbero facilmente sostituire il recente trailer di Fast and Furious 9.

E sì, Choi non ha distrutto completamente la sua 720S e questo video è solo una pubblicità per Ceramic Pro, come detto. Ma complimenti a lui e alla sua troupe per averlo creato e per averci fatto sorridere. Non capita tutti i giorni di vedere una McLaren 720S diventare davvero sporca.

Vi lasciamo al video: