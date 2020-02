Maria De Filippi ingannata, il web si ribella: “Come Sara Affi Fella”

Maria De Filippi è sicuramente una delle conduttrici più amate della televisione, e non solo della Mediaset. Ha dato tante opportunità a quelli che oggi sono cantanti e ballerini. Per questo motivo quando qualcuno la prende in giro, sul web i suoi fan si arrabbiano tantissimo. Un paio di anni fa abbiamo visto scoppiare la vicenda di Sara Affi Fella, la tronista che aveva già una relazione fuori dal programma e l’ultimo tradimento invece riguarda C’è Posta Per Te.

Sabato è venuto questo vecchietto di 91 anni che voleva rivedere una persona che aveva conosciuto quando avevano 13 anni. Circa dieci anni fa i due si sono sentiti a telefono e lui le aveva detto che avrebbe chiesto a Maria di farli incontrare. Durante la puntata sono arrivate tre possibili Giovanna, e nonostante con la terza ci fossero tantissime coincidenze, lei negava di essere la Giovanna che stava cercando. Dopo la puntata, Giovanna ha cercato Giuseppe dietro le quinte rivelando di aver mentito a Maria. Sul web hanno ironizzato tutti sulla vicenda: “Dopo Sara Affi Fella, arriva lei”.