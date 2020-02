Mara Venier, malore in diretta: interviene il medico in puntata

Durante la puntata di Domenica In andata in onda ieri, Mara Venier ha cominciato la diretta che era visibilmente provata dall’influenza. Nel corso della puntata è diventato sempre più evidente che Mara non stava bene, durante le interviste la voce si è abbassata sempre di più e alla fine lei stessa ha dovuto ammettere di non stare bene. Al ritorno da una pausa pubblicitaria, l’abbiamo sentita dire al microfono: “La voce è andata e non solo quella”.

Quando è tornata in studio per intervistare Gianluca Grignani ha deciso di spiegare la verità a chi la stava seguendo, anche perché sui social la preoccupazione si stava espandendo a macchia d’olio: “Sai non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché mi sentivo di svenire, è dovuto venire il medico. Poi mi sono detta “e chi conduce Domenica In?”. Mi hanno dato qualche cosa, non so cosa sia e ora sto benissimo, sono tutta friccicarella”. Da lì la diretta è proseguita senza particolari inceppi, poi dopo la puntata la conduttrice è andata subito a riposarsi come avrebbe voluto fare dall’inizio.