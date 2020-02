Flavio Insinna assiste all’exploit di un concorrente che sbanca ‘L’Eredità’ al gioco finale de ‘La Ghigliottina’. Poi ecco la sua confessione alla fine.

Ogni tanto succede che a ‘L’Eredità‘ qualche concorrente ci regali delle ‘perle’ di non saggezza. Tra strafalcioni, errori marchiani e topiche clamorose, la gaffe è sempre dietro l’angolo. E per il conduttore Flavio Insinna è davvero dura non riuscire a ridere. Con il dovere professionale e morale di dovere gestire eventuali situazioni scaturite da imprevisti simili, va detto però che il presentatore televisivo romano è sempre riuscito a giostrare il tutto alla grande. Da quando c’è Insinna a ‘L’Eredità’ (questo è il suo secondo anno, n.d.r.) le cose vanno molto bene in termini di ascolti e di gradimento. Il longevo quiz show di Rai continua a battere sistematicamente la concorrenza rappresentata da ‘Avanti un Altro’ con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La scorsa settimana però è accaduto qualcosa di decisamente toccante.

L’Eredità, la bella storia del concorrente Giuseppe

Riguarda il campione Giuseppe, che è riuscito a mettere le mani su una consistente vincita da 50mila euro al gioco finale de ‘La Ghigliottina’. Una impresa non da tutti. Dopo avere sbancato, il ragazzo ha confessato che quella che aveva indosso non era una giacca come le altre. “Apparteneva a mio padre, lui la metteva 40 anni fa. E vincere con questa giacca su di me è una cosa che non ha prezzo”. Proveniente da San Mauro in Melis, Giuseppe è laureato in Scienze della Comunicazione. Con questi soldi si toglierà qualche meritato sfizio, e certamente sarà previdente e provvederà a conservare tutto il resto. Noi invece restiamo in attesa di scoprire la prossima bella storia che i concorrenti di Flavio Insinna ci riserveranno.

