Laura Pausini parla di sesso, dei suoi gusti in fatto di uomini e di come un uomo deve essere a letto per poterla conquistare.

Laura Pausini è una cantante dal successo internazionale ma il successo non ha mai reso i suoi modi artefatti. L’artista è nota per dire tranquillamente quello pensa e anche questa volta non si è smentita. Ha parlato senza pudore dei suoi gusti in fatto di uomini e di come il sesso, un certo tipo di sesso, sia per lei fondamentale.

Laura Pausini: “Un uomo così non lo porterei a letto”

“Il mio uomo deve essere un gran maiale! Per me gli uomini devono avere la faccia da buoni, però devono essere dei gran maiali” ha rivelato la cantante in modo totalmente onesto.

Dopo questa dichiarazione probabilmente aumenteranno i controlli che fa al proprio compagno, per evitare che qualche fan che condivide i suoi gusti provi a sedurlo. La Pausini è molto gelosa e lo ammette francamente. La cantante controlla ogni giorno il telefono del suo compagno, giustificandosi così: “Conosco il codice e anche lui conosce il mio e sicuramente mi controlla, anche se dice di no”.

La Pausini ama gli uomini pelosi, uno depilato non lo sceglierebbe mai così come non starebbe mai nel letto con un uomo troppo magro, ha detto. Insomma Laura Pausini ha dei gusti decisamente controcorrente, dato il boom di uomini sempre più fissati con il proprio peso e frequentatori abituali di estetiste. Il suo tipo ideale? Moro, coi i capelli non eccessivamente corti e con un viso non perfetto.

Che la Pausini avesse le idee chiare in fatto di uomini si poteva comunque intuirlo dal fatto che la sua relazione, con il musicista Paolo Carta, è una delle più longeve del mondo dello spettacolo. I due hanno anche una figlia, Paola.

Teresa Franco