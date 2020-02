Emerge dal passato un messaggio che Lady Diana, prima di morire, aveva affidato ai suoi figli, i principi William e Harry: il retroscena

Riflettori nuovamente puntati sulla Casa Reale d’Inghilterra, con lo scossone dato dall’addio di Harry alla famiglia. Una decisione inattesa per la casata dei Windsor, che porta lo zampino di sua moglie, Meghan Markle. Ora, i due, insieme al loro figlio Archie, inizieranno una nuova vita in Canada. Riferendosi al fratello William, Harry ha subito spiegato: “Siamo fratelli e lo saremo sempre. In questo momento stiamo percorrendo strade diverse. Ma io ci sarò sempre per lui e so che lui ci sarà sempre per me, continuo a volergli un gran bene”. E’ più o meno lo stesso tenore di un messaggio segreto indirizzato da Lady Diana, la compianta principessa del Galles, ai suoi due figli e che è emerso dal passato soltanto in questi giorni. Lo ha diffuso Paul Burrel, ex maggiordomo di Buckingham Palace, si tratta di un messaggio che gli aveva indirizzato proprio Lady Diana. Un frammento di una lettera, con un riferimento proprio a William ed Harry. “Amo i miei ragazzi da morire – si legge – E spero che i semi che ho piantato crescano e diano la forza, la conoscenza e la stabilità necessarie”.