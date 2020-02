Vanessa Laine, moglie del compianto Kobe Bryant, posta un messaggio su Instagram dove ricorda il marito e l’amata figlia 13enne Gianna morti il 26 gennaio.

Vanessa Laine, moglie di Kobe Bryant, da una settimana continua a postare tenere immagini del marito morto in un incidente di elicottero. E non mancano numerosi pensieri anche alla loro figlia Gianna Maria Onore, anche’ella perita assieme al papà e ad altre 7 persone nel disastroso evento avvenuto lo scorso 26 gennaio 2020. “Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore in questo momento”, scrive la donna, 37 anni, alla quale resta da prendersi cura delle altre tre figlie, Natalia, Bianka e Capri. “Io e le mie figlie vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno dimostrato il loro supporto e il loro amore in questo orribile momento. Grazie per le vostre preghiere, ne avevamo proprio bisogno. Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe — lo splendido padre di quattro figli E della mia bellissima e dolce Gianna. Una figlia meravigliosa, intelligente e adorabile, oltre che una splendida sorella per Natalia, Bianka e Capri”.

Kobe Bryant, lo struggente messaggio della moglie Vanessa Laine

La moglie di Kobe Bryant continua nel suo triste messaggio. “Siamo devastati anche per le famiglie che domenica hanno perso i loro cari e con loro condividiamo un dolore che ci unisce intimamente. Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore in questo momento. L’unico conforto mi arriva dal sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi di essere amati in maniera davvero profonda. Siamo stati così incredibilmente fortunati ad averli nelle nostre vite e vorrei che potessero essere con noi per sempre. Loro erano il nostro stupendo regalo, che ci è stato tolto troppo presto. Non so cosa ci riserverà la vita da qui in avanti perché mi è impossibile immaginarla senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno e ci facciamo forza perché con la loro luce Kobe e la nostra piccola Gigi ci illuminano la via da percorrere. Il nostro amore per loro è senza fine e, inutile dirlo, impossibile da misurare”.

“Come vorrei riabbracciarli”

“Vorrei solo poterli abbracciare, baciare e averli qui con noi per sempre. Grazie per aver condiviso con noi le vostre gioie, il vostro dolore e il vostro supporto. Vi chiediamo soltanto di garantirci la privacy necessaria per superare questa nuova realtà”. Poi un annuncio con tanto di appello. “Per rendere onore al Team Mamba, una seconda famiglia per noi, la Mamba Sports Foundation ha aperto un fondo Mamba On Three per supportare le altre famiglie colpite da questa tragedia. Per donare, vi chiediamo di andare su MambaOnThree.org. Per mantenere invece vivo il ricordo di Kobe e Gianna e il loro impegno nello sport giovanile, vi preghiamo di visitare MambaSportsFoundation.org. Grazie tanto per il supporto nelle vostre preghiere, e per aver amato Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e me”.

