Jorge Lorenzo è finalmente tornato in Yamaha. Per lo spagnolo è subito sbocciato l’amore con la moto che tante vittorie gli ha portato.

Jorge Lorenzo è pronto a vivere questa sua nuova avventura in Yamaha. La casa giapponese nel lontano 2008 era stata la prima a credere nel talento dello spagnolo tanto da portarlo all’esordio in MotoGP. Al primo anno l’iberico disputò subito una grandissima stagione vincendo una gara e chiudendo 4° nel Mondiale, nell’anno in cui il titolo finì a Rossi.

Meglio però andò l’anno seguente quando Jorge battagliò con il compagno di team, Valentino Rossi, per il titolo iridato chiudendo alla fine alle sue spalle. Nel 2010, invece, con Vale infortunato nella parte centrale della stagione e pronto ad abbandonare la Yamaha per andare in Ducati dal 2011, lo spagnolo riuscì a vincere il suo primo titolo iridato in MotoGP.

Lorenzo torna in sella alla Yamaha

Negli anni successivi, invece, arriveranno per lui altri 2 titoli Mondiali prima del divorzio con la Yamaha alla fine del 2016 quando decise di trasferirsi in Ducati. Ora però per lui è arrivato il giorno del grande ritorno in sella a quel primo amore con la quale tante vittorie ha ottenuto.

Lorenzo ha subito postato uno scatto accanto alla “sua” M1 accompagnato dalla seguente didascalia: “Quando incontri il tuo primo amore e te ne innamori immediatamente di nuovo”. Insomma a quanto pare lo spagnolo sembra già pazzo di questa moto, chissà che non decida di correrci anche qualche gara.

Antonio Russo