Domani alle 9:30 italiane si terrà a Giacarta, in Indonesia, la presentazione della Honda MotoGP 2020. Atteso anche l’annuncio del rinnovo di Marquez

Si terrà domani, quando in Italia saranno le 9:30 del mattino, ma nel pomeriggio locale, la presentazione ufficiale del team Honda per la stagione 2020. L’ultimo modello della RC213V abbiamo avuto già modo di ammirarlo nel corso di questi primi due giorni di shakedown della MotoGP a Sepang.

Ma questa cerimonia, che si svolgerà a Giacarta, capitale dell’Indonesia, un mercato chiave per l’industria motociclistica, ci offrirà la prima occasione per vederla dipinta con la livrea ufficiale per il prossimo campionato del mondo. Oltre che per osservare sullo stesso palco, l’uno a fianco all’altro, Alex e Marc Marquez, fratelli e ora anche compagni di squadra.

Arriva anche il rinnovo di Marquez con Honda?

Oltre all’evento formale, però, la giornata potrebbe riservare anche un’importante notizia: le voci di mercato circolate nel paddock in questi ultimi giorni lasciano infatti intendere che, proprio in contemporanea con lo svelamento della moto, potrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo del contratto che lega Marc Marquez alla Honda. Anche il Cabroncito, infatti, è in scadenza a fine anno e, nonostante il corteggiamento spregiudicato della Ducati tutto ormai fa presagire che la sua intenzione sia quella di rimanere fedele alla Casa alata almeno per i prossimi due anni.

Sale dunque l’attesa per questo momento, che si terrà proprio mentre il resto dei team di MotoGP saranno impegnati ancora in Malesia per l’ultima delle tre giornate di shakedown. E non solo: la Yamaha, infatti, proprio per lo stesso giorno, e proprio a Giacarta, ha programmato anche un evento promozionale alla presenza di Maverick Vinales e Valentino Rossi. La lotta iridata del Motomondiale si combatte anche a colpi di marketing…

