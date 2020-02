Oggi in TV: programmi in TV di sabato 8 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset, Netflix e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:20 – Tre uomini e una gamba

21:15 – Mine (thriller, con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen)

23:10 – WE WERE SOLDIERS – Fino all’ultimo uomo

01:30 – Cinquanta sfumature di grigio

Sky Uno

18:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 10

19:20 – Italia’s Got Talent Best of

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 15

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 16

23:35 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 9

00:40 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 10

01:45 – Master – Chef Italia Ep. 15

Sky Cinema 1

19:25 – Attenti a quelle due

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Creed II

23:30 – Brave ragazze (commedia, con Michela Andreozzi, Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico)

01:20 – Biancaneve e il cacciatore

03:30 – Il Cinemaniaco incontra Brave ragazze – Il Cast

04:00 – The Captive – Scomparsa

Sky Cinema Family

19:25 – Timetrip – Avventura nell’era vichinga

21:00 – Mr. Peabody e Sherman

22:40 – Un poliziotto alle elementari (film poliziesco, con Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Linda Hunt)

00:35 – Il gatto con gli stivali

02:10 – Un desiderio per Natale

03:40 – Baffo & Biscotto – Missione spaziale

Sky Cinema Romance

19:10 – Resta anche domani

21:00 – Chalet Girl (commedia, con Felicity Jones, Ed Westwick, Bill Nighy, Brooke Shields, Tamsin Egerton, Bill Bailey, Sophia Bush, Gregor Bloe’b, Adam Bousdoukos, Nicholas Braun)

22:40 – Attimo per attimo

00:30 – Duetto a tre

02:00 – Suite francese

03:50 – Il trono di cuori

Sky Cinema Collection

19:10 – Rocky

21:15 – Un pesce di nome Wanda (commedia, con John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin, Maria Aitken, Tom Georgeson)

23:10 – Il petroliere

01:50 – La calda notte dell’ispettore Tibbs

Sky Cinema Action

18:00 – Scarface

21:00 – Sicario (thriller, con Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Daniel Kaluuya, Maximiliano Herna’ndez, Raoul Trujillo, Lora Martinez-Cunningham, Alan D. Purwin)

23:10 – Escobar – Il fascino del male

01:00 – Blood Money

02:50 – Sabotage

04:40 – Scarface

Dazn

18:00 – PERUGIA – SPEZIA – Calcio

18:30 – VALLADOLID – VILLARREAL – Calcio

20:00 – KELL BROOK vs MARK DELUCA – Boxe

20:00 – RENNES – BREST – Calcio

20:45 – HELLAS VERONA – JUVENTUS – Calcio

21:00 – ATLETICO MADRID – GRANADA – Calcio

oggi in tv