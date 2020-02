Sfida tra i due piloti della Ferrari: Sebastian Vettel contro Charles Leclerc in una speciale corsa sui gatti delle nevi Prinoth, in Trentino Alto Adige

Per la riaccensione dei motori della Formula 1 dovremo attendere il prossimo 19 febbraio, quando sul circuito di Barcellona scatteranno i test pre-campionato. Ma nel frattempo il duo di piloti della Ferrari non è rimasto con le mani in mano: per Sebastian Vettel e Charles Leclerc è infatti già arrivato il momento della prima corsa dell’anno.

Non sull’asfalto, però, bensì sulle nevi: i ferraristi sono stati infatti protagonisti del Prinoth Snow Groomer GP, una gara tra gatti delle nevi organizzata al rifugio Emilio Comici al Plan de Gralba, nei pressi di Santa Cristina in Val Gardena, Trentino Alto Adige. Leclerc e Vettel si sono sfidati al volante di due Prinoth Husky, rigorosamente dipinti con una livrea ispirata ai colori della Ferrari e con i loro numeri di gara (il 16 e il 5), inseguendo la massima velocità possibile sulle piste di Piz Sella, ai piedi del Sassolungo.

Insieme a loro hanno condiviso gli abitacoli di questi insoliti mezzi anche il collaudatore Marc Gene e il team principal Mattia Binotto. Una sfida davvero diversa dal consueto, per questi due campioni, che però hanno colto comunque l’occasione per dare spettacolo ai loro tifosi e sfogare tutta la loro voglia di motori e di adrenalina. Il prossimo appuntamento per rivederli insieme, ora, è fissato all’11 febbraio, al teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia, dove si terrà la presentazione della Ferrari 2020.

