Negli ultimi giorni sono trapelate diverse voci che vorrebbero la nuova monoposto Ferrari non in gran forma, ma l’impressione è che possa essere bluff.

La Ferrari negli ultimi anni è spesso partita ad inizio campionato con i favori del pronostico. Nella passata stagione ad esempio la Rossa, dopo i test di Barcellona, sembrava pronta a fare un sol boccone del campionato salvo poi scontrarsi contro la dura realtà a inizio campionato.

In questi ultimi giorni tanti team hanno già fatto ascoltare il primo ruggito del proprio motore. Sono settimane frenetiche in cui tutte le squadre stanno provando a mettere a punto le ultime cose prima di consegnare le monoposto ai propri piloti in vista di una nuova stagione di F1.

La Rossa risponderà in pista

Sulla Ferrari però sono trapelate alcune voci alquanto strane che vorrebbero la nuova monoposto non molto performante dai primi test svolti in galleria del vento. Secondo quanto riportato da Motorsport.com però l’impressione sembra essere che proprio queste notizie sia state fatte filtrare ad arte da Maranello per volare basso.

Un po’ come fatto da Mercedes negli ultimi anni, infatti, è probabile che la Ferrari giocherà a nascondersi durante anche i test invernali salvo poi mostrare tutto il proprio potenziale durante la prima gara a Melbourne, basterà? Bisognerà attendere i primi vagiti di questo nuovo campionato per capirci qualcosa di più.

Antonio Russo