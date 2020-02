È stato completato in tempi record il primo ospedale dei due commissionati a Wuhan dalle autorità cinesi per contrastare il coronavirus sviluppatosi nelle ultime settimane.

Il nuovo ospedale di Wuhan, la città individuata come il focolaio del coronavirus, è stato consegnato nei tempi previsti. La struttura ospedaliera, denominata Huoshenshan e costruita per far fronte all’epidemia sviluppatasi nelle ultime settimane, è stata completata e sarà operativa sin da oggi, lunedì 3 febbraio. Ad annunciarlo sono state le autorità cinesi che stanno cercando di mettere in pratica tutte le misure per contenere e debellare il coronavirus.

Leggi anche —> Coronavirus, si aggrava il bilancio: prima vittima fuori dalla Cina

Coronavirus, consegnato ai medici militari il primo dei due ospedali commissionati a Wuhan: la costruzione in soli dieci giorni – FOTO

Il primo dei due ospedali, commissionati dalle autorità cinesi per contrastare il coronavirus a Wuhan, è stato completato. Il nosocomio, denominato Huoshenshan e sito nella periferia occidentale della città cinese, è stato realizzato in tempi record, solo 10 giorni, e consegnato ai medici militari cinesi che si stanno occupando di fronteggiare l’epidemia. Come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, l’ospedale sarà operativo da oggi, lunedì 3 febbraio, e sarà in grado di ospitare mille pazienti e circa 1400 medici, 950 inviati dagli ospedali collegati alla People’s Liberation Army (PLA) Joint Logistic Support Force, e altri 450 provenienti dalle università militari tra esercito, marina e aeronautica, già presenti nella città cinese, individuata come il focolaio del virus. Tra il personale medico che opererà all’Huoshenshan sono presenti anche medici esperti in malattie infettive che hanno già partecipato alla campagna avviata nel 2003 contro la Sars. Ad annunciare il completamento dei lavori iniziati lo scorso 24 gennaio sono state le autorità del Paese del Dragone. Il secondo ospedale, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, il Lieshenshan verrà consegnato a giorni e sarà operativo da giovedì 6 febbraio.

Leggi anche —> Coronavirus, il virologo: “Le mascherine non forniscono alcuna protezione dal virus”

Leggi anche —> Coronavirus, il silenzio delle autorità cinesi: forse l’epidemia poteva essere contenuta