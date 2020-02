Coronavirus, Iva Zanicchi a Domenica In rilascia una dichiarazione piuttosto sconcertante sul tema caldo del momento

Grande preoccupazione per il coronavirus, che si sta diffondendo sempre più rapidamente. Accertati i primi casi in Italia, anche nel nostro paese si discute della malattia e delle possibili contromisure. Il tema è stato affrontato anche a Domenica In da Iva Zanicchi, intervistata da Mara Venier. La cantante e personaggio televisivo ha commentato la cosa, con una dichiarazione che ha fatto molto discutere. Infatti, ha affermato: “Mascherina? Per ora no. Quando vedo un cinese, sorrido ma me la do a gambe. Se uno ha paura, ha paura”. Poco dopo, però, la Zanicchi ha provato a correggere il tiro: “Forse farei meglio a tacere. Non vorrei che qualche cinese si fosse offeso…Era solo una battutaccia. In albergo a Roma, a colazione stamattina c’erano trenta cinesi nella hall. Io ero seduta al mio tavolino da sola, ma solo perché non li conoscevo”.