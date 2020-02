Un colpo di sonno al volante gli è fatale: la sua auto si schianta non lasciandogli scampo, il racconto del drammatico incidente

Ha perso il controllo della sua auto per un colpo di sonno, oppure per un malore improvviso alla guida, andando a schiantarsi contro un albero. Così è morto un giovane di appena 26 anni a Cremona. Giovanni Maraschio, originario di Maglie in provincia di Lecce, si era ormai da tempo trasferito in Lombardia. A bordo della sua Fiat Tipo, è morto praticamente sul colpo in via Milano, una delle strade principali della città. La macchina si è accartocciata su se stessa intrappolandolo tra le lamiere. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, mentre la polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Giovanni Maraschio era un giovane arbitro calcistico della sezione di Cremona, molto apprezzato nelle categorie giovanili nelle quali stava muovendo i primi passi.