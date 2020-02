Carlo Verdone, la straziante verità: la malattia neurologica devastante

Carlo Verdone ha deciso di rompere il silenzio e parlare di qualcosa che lo ha fatto stare molto male, e che rompe un po’ quell’idea che abbiamo degli attori comici, sempre spensierati e divertiti. Dietro all’artista c’è sempre una persona con un cuore che batte e con le sue sofferenza. In pochi sanno che l’attore ha sofferto tantissimo per la malattia di sua madre. A Vanity Fair ha raccontato di reputarsi una persona fortunata, ma ciò non significa che non abbia avuto momenti di grande difficoltà.

Christian De Sica senza soldi: “Ci ha pensato mia moglie” –> LEGGI QUI

“Quando mia madre si è ammalata di una sindrome neurologica rara e spietata per me furono quattro anni di m***a. Era la persona a cui volevo più bene al mondo, la vedevo sfiorire e il solo guardarla mi faceva disperare. Era arrivata a pesare 39 chili. Con la tristezza e il cuore rotto, dovevo continuare a far ridere e la scissione era brutale” ha raccontato, ricordando quei giorni dolorosissimi. “Durante il giorno giravo Acqua e sapone e al tramonto tornavo da lei. Nuotare tra Natasha Hovey, la Sora Lella, Padre Spinetti e il dolore reale fu un’esperienza tremenda. Stavo perdendo mia madre e mi ricordo che faticavo a perdonarmi perché desideravo morisse il prima possibile. Non si poteva vedere una persona ridotta così. Non si poteva accettare di sapere che soffrisse così tanto”.