Verissimo Beatrice Valli figli: l’ex partecipante di ‘Uomini e Donne’ svela cosa è accaduto di tanto grave in passato, ospite di Silvia Toffanin.

Tra gli ospiti della puntata di sabato 1° febbraio 2020 di Verissimo ecco Beatrice Valli. La bella influencer, con un passato a ‘Uomini e Donne’, ha raccontato il dramma vissuto tempo fa, con la nascita dei loro figli. Lei fa coppia fissa da ben 6 anni con Marco Fantini e tra i due le cose vanno a meraviglia, tanto che i due hanno avuto per l’appunto due bei bimbi ed ora ce n’è anche un altro in arrivo. Infatti Beatrice Valli è al sesto mese di gravidanza. Cosa è successo però di così brutto? Lo spiega lei stessa alla conduttrice Silvia Toffanin ed ai telespettatori a casa sintonizzati su Canale 5.

Beatrice Valli figli: “Non dovrei prendere in braccio”

“Mi trovavo a Los Angeles quando venni colpita da una dura ed implacabile infezione al fegato. Ho avuto bisogno di sottopormi a delle cure molto pesanti. Ed a volte questo faceva si che io non fossi molto lucida. Però non ho mai smesso di lavorare. Con i miei bimbi non riesco a dare il massimo. Mi hanno consigliato di non prenderli in braccio, ma come si fa a resistere?”. A queste parole hanno fatto seguito delle lacrime, che Silvia Toffanin ha lenito con un tenero abbraccio alla sua ospite. Infine la Valli svela: “Con Marco ci sposeremo finalmente, la data è il 27 settembre e forse lo faremo a Capri”. Con Beatrice era ospite lo stesso Marco Fantini.

