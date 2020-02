Giacomo Agostini si è detto soddisfatto di quanto fatto in queste ultime settimane da parte della Yamaha che ha chiuso quasi tutti i contratti per il 2021.

Giacomo Agostini in questi ultimi anni non si è tirato indietro quando si è trattato di criticare la Yamaha giustamente per alcune scelte discutibili. In questi ultimi giorni però la casa di Iwata ha dimostrato di muoversi ottimamente chiudendo tutti o quasi i discorsi in vista del 2021. Il marchio giapponese, infatti, ha già messo sotto contratto per il prossimo biennio la coppia Vinales–Quartararo.

Come se non bastasse la Yamaha è riuscita a mettere le mani anche su Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo, infatti, dopo il ritiro annunciato a fine anno ha deciso di ritornare nel paddock, ma questa volta come tester. Un grande colpo per la casa di Iwata che si è assicurata così un rider veloce, che ha sulle spalle le recenti esperienze con Honda e Ducati che potrebbero essere preziose per la squadra giapponese.

Agostini approva le scelte Yamaha

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Giacomo Agostini ha così dichiarato in merito: “Durante un GP mi sono ritrovato a parlare con Lin Jarvis e gli ho detto che non potevano perdere nessuno dei loro piloti. Gli ho anche detto che fossi stato in lui avrei rinnovato subito i contratti a Vinales, Quartararo e anche Rossi. Quella volta Lin si è limitato a sorridere”.

Ago ha poi proseguito: “Sono stati tutti davvero bravi, di talenti ce ne sono pochi, Yamaha ha fatto colpi velocissimi ed è stata brava, oggi se non sei veloce te li portano via. Un’azienda come la Yamaha è obbligata a guardare al futuro. La moto conta, ma in questo sport è importante anche il pilota ed ha una buona parte di responsabilità nei successi. Ci sono rider che hanno quel quid in più per sopperire alle carenze della moto”.

Antonio Russo