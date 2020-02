Silvia Toffanin, nel corso della sua intervista a Diana Del Bufalo andata in onda durante l’ultima puntata di Verissimo, ha fatto una battuta su Paolo Ruffini su cui l’attrice ha voluto sorvolare.

Diana Del Bufalo, giovane e talentuosa attrice del panorama italiano nonché artista a tutto tondo, è stata ospite di Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo. Nel corso dell’intervista la padrona di casa ha fatto, involontariamente, una battuta che si è tradotta da un lato nell’ilarità del pubblico e dall’altra nell’imbarazzo della Del Bufalo. La gaffe ha riguardato Paolo Ruffini, ex compagno dell’attrice: la loro relazione si è interrotta qualche tempo fa.

Verissimo, Silvia Toffanin e la battuta su Paolo Ruffini: Diana Del Bufalo glissa l’argomento

Una gaffe, niente di così drammatico, ma che di certo ha leggermente spiazzato Diana Del Bufalo quella di Silvia Toffanin. La padrona di casa di Verissimo, durante l’intervista alla sua ospite, si sarebbe soffermata su un viaggio di quest’ultima alle Maldive con un caro amico, Cristiano Caccamo. Diana Del Bufalo ha affermato che lui è solo un amico e che si vogliono molto bene, ma nulla di più. La Toffanin ha replicato dicendo che però insieme formerebbero una bella coppia, ma per l’attrice non ci sarebbe nulla da fare: “Manca la chimica e poi a me i belli non piacciono“. Una battuta che avrebbe fornito l’assist alla Toffanin per la sua gaffe: “Altrimenti non avresti scelto Paolo Ruffini” ha affermato la padrona di casa. Tasto dolente quello sulla relazione con Paolo Ruffini ed un comprensibile imbarazzo da parte di Diana Del Bufalo che glissa l’argomento tra i sorrisi dello studio. Nessuna cattiva intenzione da parte della padrona di casa, che comunque però presa da un attimo di goliardia avrebbe messo il dito in una ferita di cui solo qualche istante prima la sua ospite aveva parlato, affermando: “Sono euforica, a una certa il dolore basta. Va vissuto per la crescita di ognuno di noi, però – afferma Diana Del Bufalo– portato troppo avanti sfocia nel masochismo. Ho vissuto il mio dolore, ora mi sento felice“. La fine della relazione con Paolo Ruffini, durata 4 anni, è stata dura e drammatica: i due si erano tanto amati e la loro sembrava essere una storia di quelle destinate a non finire mai.

Leggi anche—> 02/02/2020 il giorno palindromo: cosa significa