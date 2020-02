L’attrice Elena Sofia Ricci, ospite di Verissimo programma in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, ha confessato di aver subito un abuso da bambina da parte di un amico di famiglia.

Una confessione che ha fatto calare il gelo in studio quella di Elena Sofia Ricci, una delle più note attrici del panorama cinematografico italiano. Ospite del programma Verissimo, ha raccontato alla padrona di casa, Silvia Toffanin, ed a tutto il pubblico di aver subito un abuso quando aveva solo 12 anni da parte di un amico di famiglia. Elena Sofia Ricci ha poi proseguito dicendo di aver avuto la forza ed il coraggio di denunciare e che l’aver parlato in passato di quanto accadutole con alcune amiche e con il marito l’ha aiutata ad andare avanti.

Verissimo, Elena Sofia Ricci parla dell’abuso subito a 12 anni da parte di un amico di famiglia

Dolore immenso quello che trapela dalle parole e dagli occhi di Elena Sofia Ricci, ospite dell’ultima puntata del programma Verissimo. La nota attrice ha, infatti, raccontato una storia straziante che l’ha vista coinvolta quando era ancora solo una bambina. All’età di 12 anni, l’attrice avrebbe subito un abuso da parte di un amico di famiglia, a cui la madre inconsapevole l’affidava credendo di potersi fidare. Una confessione choc che ha fatto calare il gelo in studio e sul volto di Silvia Toffanin sconvolta dalle parole dell’attrice. Elena Sofia Ricci, ha proseguito l’intervista parlando di come sia riuscita ad andare avanti e di quando ha deciso di rendere noto l’accaduto. “Succede troppo spesso, accade nei confronti dei bambini, anche ai maschi. È importante parlare di questo“. La nota attrice a margine dell’intervista ha affermato: “Sono felice di poter raccontare ora quanto mi è accaduto, perché sono un bel po’ d’anni che me lo tengo dentro. E poi perché credo che sia utile, perché a me è successo alla prima intervista che mi fece Vespa. A me sono arrivati messaggi di bambine, di giovani ragazze che mi hanno detto ‘ grazie a te sono riuscita a dirlo alla mamma’. Allora se riesco a salvare anche una sola di queste bambine, o bambini – perché succede anche ai maschi subiscono violenze- io sono una donna che ha fatto il suo dovere di cittadina“.

La nota attrice ha affermato di aver parlato in passato, di quanto accadutole, con amiche e marito e che questo parlarne l’abbia aiutata ad andare avanti ed a superare per quanto possibile il trauma e l’immenso dolore.

