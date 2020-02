Dopo gli ultimi allenamenti in Italia, Valentino Rossi volerà in Indonesia per un evento Yamaha (in contemporanea a quello Honda). Poi a Sepang per i test

Non è stata sicuramente una settimana come le altre, quella che si conclude oggi, per Valentino Rossi. in tre giorni, il team Yamaha ha ufficializzato il suo futuro: un futuro che non comprende più il nome del Dottore. Riconfermato Maverick Vinales, promosso Fabio Quartararo, ingaggiato anche Jorge Lorenzo come collaudatore di lusso: al fenomeno di Tavullia non rimarrà che passare al team satellite Petronas, oppure rassegnarsi al ritiro dalle corse.

Mentre si consumavano queste mosse decisive di mercato piloti, però, Valentino Rossi non si è fatto distrarre e ha continuato a concentrarsi sul suo allenamento, in preparazione per la sua ultima stagione da pilota ufficiale Yamaha (forse addirittura la sua ultima in MotoGP). Oltre a girare nel suo Ranch, ieri è tornato a dedicarsi al motocross: specialità verso la quale nutre una passione particolare, ma che aveva momentaneamente abbandonato dopo l’infortunio riportato nel 2017. Quest’anno, però, il pesarese ha esorcizzato quel brutto precedente ed è tornato a fare traversi e salti sullo sterrato, gli ultimi al crossodromo La Ginestra di Fermignano.

Valentino Rossi: dagli allenamenti agli eventi e ai test

Adesso, però, è già tempo di prendere l’aereo, per raggiungere il luogo del primo appuntamento ufficiale dell’anno: si tratta di un evento commerciale predisposto a Giacarta dalla Yamaha, il giorno 4 febbraio. Né la data, né il luogo sono casuali: infatti, proprio quello stesso giorno, sempre nella capitale dell’Indonesia (un mercato importantissimo per tutti i costruttori di moto), è in programma la presentazione del team Honda Hrc, con i due fratelli Alex e Marc Marquez. E la Casa dei diapason cercherà dunque di rubare ai diretti rivali un po’ di riflettori.

Poi, dall’Indonesia Valentino Rossi volerà dritto in Malesia, dove due giorni più tardi, il 6 febbraio, nel paddock del circuito di Sepang, sarà la volta dello svelamento della sua M1 in versione 2020: e sarà anche la sua ultima presentazione con i colori ufficiali del marchio di Iwata. Dall’indomani, 7 febbraio, lo scontro si sposterà in pista, con il via ai test collettivi pre-campionato della MotoGP. E, da quel momento in poi, per pensare al futuro ci sarà tempo: prima bisognerà concentrarsi su un intero campionato del mondo ancora tutto da disputare.

