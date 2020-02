Stasera in TV: programmi in onda domenica 2 febbraio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TG

20:35 – Prima Festival

20:45 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Come una madre (fiction)

23:25 – Speciale Tg1

00:30 – Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:00 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà (talk Show condotto da Fabio Fazio)

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Grande amore

21:20 – Amore criminale – Storie di femminicidio (inchieste, condotto da Veronica Pivetti)

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 Mondo

23:59 – Meteo 3

00:00 – Sopravvissute

00:30 – 1/2 h in piu’

Rete 4

18:58 – TG4

19:30 – METEO.IT

19:32 – I viaggi di Donnavventura

19:55 – Tempesta d’amore – 32 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:27 – Into the sun – 1 PARTE (film di azione, con Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George, William Atherton)

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – Into the sun – 2 PARTE

23:30 – Pressing Serie A

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live Non è la D’Urso

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

01:50 – Paperissima Sprint

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – Tutti a terra

20:25 – C.S.I. MIAMI – Morte senza preavviso

21:25 – ENJOY – Ridere fa bene (show)

23:52 – American pie 2 – 1 PARTE (commedia, con Jason Biggs, Eddie Kaye Thomas, Alyson Hannigan, Mena Suvari, Chris Klein)

00:33 – TGCOM

00:36 – METEO.IT

00:39 – American pie 2 – 2 PARTE

La7

18:15 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

01:00 – Uozzap

01:40 – Terra e libertà (film drammatico, con Ian Hart, Rosana Pastor, Iciar Bollain, Tom Gilroy)

Iris

18:24 – Presunto innocente

21:00 – Arancia meccanica

23:51 – Effetti collaterali (thriller, con Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum, Vinessa Shaw, David Costabile, James Martinez, Polly Draper, Ashlie Atkinson, Andrea Bogart)

02:02 – Roma (prigioniera di una vendetta)

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 9

19:15 – Affari al buio Il bottino dei pirati

19:45 – Affari al buio Tesoro nascosto

20:15 – Affari di famiglia La chitarra dei Kiss

21:15 – Quando arriva l’amore (film romantico, con Sharon Stone, Tony Goldwyn, Famke Janssen, Ellen Burstyn)

23:15 – Sesso prima degli esami Ep. 2 Prima TV

00:15 – Ina: l’esploratrice del porno Giappone: porno Virtuale, bondagee manga erotici

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 17 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 91 Prima TV

21:30 – Spider-Man 2

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

01:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze