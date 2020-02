Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 10:20 del 2 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Banchi di nebbia in Val Padana e su gran parte delle pianure settentrionali. Visibilità ridotta anche fra Toscana e Umbria e sul litorale settentrionale delle Marche. Piogge sparse sulla fascia alpina centro-occidentale in esaurimento pomeridiano. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con qualche rovescio di breve durata sulla Calabria tirrenica. Temperature massime che oscilleranno tra 9 e 14° al Nord, tra 16 e 19° al Centro-Sud.

Giorno della Candelora con la nebbia a Milano. Da settimane gli inquinanti ristagnano al suolo, complice l’assenza di precipitazioni degne di nota. In vigore il blocco delle auto e delle moto dalle 10 alle 18, ma sono previste delle deroghe. Ad esempio i tifosi che dovranno assistere alla partita tra Milan e Verona potranno raggiungere le aree di sosta del Meazza dalle 12 attraverso appositi tragitti.

La viabilità sulle Autostrade per l’Italia

Nei pressi di Aosta pioggia sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco. Nei pressi di Milano, invece, sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Visibilità ridotta in A4 Milano-Padova tra Rovato e Bivio A4/A21 Torino-Brescia con visibilità a 150 metri. Banchi di nebbia anche in A14 Bologna-Ancona tra Bologna San Lazzaro e Valle Del Rubicone e sulla A1 Bologna-Firenze tra Roncobilaccio e Aglio KM 255.

A Nord di Roma sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia l’uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Santa Severa.

A Napoli divieto di transito in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Capodimonte fino alle ore 23:00 del 20/02/2020 per lavori in corso.