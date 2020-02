Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 2 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ancora nebbia sulle pianure del Nord, in particolare su Val Padana, fino alle coste settentrionali delle Marche. Piogge sparse sull’arco alpino occidentale, soprattutto in Val d’Aosta, e fra Cilento e Calabria settentrionale. Cieli poco nuvolosi sul resto della Penisola, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, che oscillano fra 4 e 6° al Nord, fra 10 e 13° al Centro-Sud.

Lunedì 3 febbraio avremo ampie schiarite su quasi tutte le regioni d’Italia, salvo nuvole in transito sul basso Tirreno e sull’alto Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature massime in leggero rialzo, comprese fra 17 e 22°, ad eccezione del Nord-Est, dove le temperature si manterranno basse e intorno ai 9°. Da martedì 4 febbraio farà irruzione un vortice di aria polare che interesserà in particolar modo le zone alpine di confine, con calo termico e abbondanti nevicate anche a bassa quota.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Sud di Trento traffico rallentato sulla A22 Brennero-Modena (Km 167 – direzione: Modena) tra Trento Nord e Rovereto sud per traffico intenso. A Nord di Milano Diramaz. A8-A26 Gallarate-Gattico (Km 17 – direzione: Autostrada Milano-Varese)

Coda di 1 km tra Bivio Diramaz. A8-A26/A26 Trafori e Sesto Calende per lavori in corso.

Coda di 1 km sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 23.5 – direzione: Genova) tra Varazze e Arenzano per lavori in corso.

A Pescara ricordiamo che in A14 Ancona-Pescara (Km 344 – direzione: Taranto) l‘uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per Riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

A Roma in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 52.2 – direzione: Ss1 Aurelia) l‘uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Santa Severa.