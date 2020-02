Un Mercedes Benz Unimog stabilisce il nuovo record mondiale di veicolo su ruota in altezza, arrivando a quota 6.694 metri.

Una coppia di Mercedes-Benz Unimog ha raggiunto quota 6.694 metri sulle vette del vulcano cileno Ojos de Salado, stabilendo il nuovo record mondiale ad alta quota per un veicolo su ruota.

Una squadra di dieci persone è stata incaricata di installare quattro unità radio di emergenza sul massiccio. Queste radio di emergenza si collegheranno ad altri tre campi base sul vulcano e sono state poste a 6.100 metri di altezza. Per mettere a segno il nuovo record mondiale, Mercedes-Benz ha fornito due Unimog completamente attrezzati al team guidato da Matthias Jeschke, proprietario di una società chiamata Extrem Events. Dopo aver installato l’ultima radio, il team ha deciso di portare uno degli Unimog più in alto sul vulcano alla ricerca del record.

Ojos de Salado è il vulcano attivo più alto del mondo e si trova nel deserto di Atacama. Ovviamente per stabilire questo record non è stata sufficiente la versione commerciale standard, ma Marcedes-Benz ha dovuto modificare alcuni dettagli, come le ruote e le gomme, oltre a un sistema di bilanciamento del baricentro variabile co-sviluppato dagli ingegneri del team di sviluppo Unimog. Gli Unimog presentavano anche enormi argani per portare i veicoli all’altezza record.

Il precedente record di altitudine era stato stabilito nel 2007 con una Suzuki Samurai del 1986 modificata che toccò quota 6.688 metri, sempre sul vulcano Ojos de Salado.