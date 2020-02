In un quartiere a Sud di Londra un uomo avrebbe accoltellato delle persone in strada e poi sarebbe stato neutralizzato dalla polizia: le prime voci ancora da confermare parlano di un’indagine aperta per terrorismo.

Paura a Streatham, sud di Londra: un uomo ha accoltellato dei passanti in strada e poi è stato ucciso dalla polizia. Stando a quanto riporta la redazione di Leggo, al momento il bilancio sarebbe di alcuni feriti e le indagini sarebbero rivolte verso un possibile attacco terroristico. In molti avrebbero assistito all’accaduto postando video sui social network.

